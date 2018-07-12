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Суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу на домашний арест совладельца «Юлмарта»
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Суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу на домашний арест совладельца «Юлмарта» 

ТАСС 7 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения постановление о домашнем аресте совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, которого обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Добрынин.
"Решение суда [о домашнем аресте] оставили в силе", — сказал собеседник агентства.
Ранее Смольнинский районный суд Петербурга продлил домашний арест Костыгину. Свою вину в мошенничестве в сфере кредитования Костыгин не признает.
По версии следствия, в марте 2016 года Дмитрий Костыгин заключил соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии. Согласно документу, предприниматель получил от банка 1 млрд рублей, при этом «не намеревался исполнять условия договора и предоставил в ПАО „Сбербанк“ ложные сведения о финансовом состоянии НАО „Юлмарт“, а деньгами распорядился по своему усмотрению», считает следствие.
В конце июня этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал процедуру банкротства — наблюдения в отношении интернет-ритейлера «Юлмарт». Соответствующий иск подал Олег Морозов, перекупивший часть долга «Юлмарта» у Костыгина. Долг компании возник в результате кредита в Газпромбанке на 1 млрд рублей, который был взят на пополнение оборотных средств компании. Требования к группе «Юлмарт» предъявляют ряд банков, в числе которых Сбербанк.
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