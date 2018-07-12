Суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу на домашний арест совладельца «Юлмарта»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 12 июля. / ТАСС /. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения постановление о домашнем аресте совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина , которого обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Добрынин.

"Решение суда [о домашнем аресте] оставили в силе", — сказал собеседник агентства.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга продлил домашний арест Костыгину. Свою вину в мошенничестве в сфере кредитования Костыгин не признает.

По версии следствия, в марте 2016 года Дмитрий Костыгин заключил соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии. Согласно документу, предприниматель получил от банка 1 млрд рублей, при этом «не намеревался исполнять условия договора и предоставил в ПАО „Сбербанк“ ложные сведения о финансовом состоянии НАО „Юлмарт“, а деньгами распорядился по своему усмотрению», считает следствие.