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Школьница пыталась совершить кражу, но обвинила охранника в домогательствах
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Школьница пыталась совершить кражу, но обвинила охранника в домогательствах 

АиФ Санкт-Петербург 7 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Несовершеннолетняя петербургская школьница заявила правоохранителям, что ее домогался охранник в магазине одежды, сообщает «Петербургский дневник».
Девочка заявила, что ее задержал охранник на выходе из магазина, завел в подсобное помещение, и заставил снять с себя часть одежды.
Заявление о домогательствах в правоохранительные органы написал отец школьницы.
После проведения проверки, прокуратура завела уголовное дело на саму школьницу, так как оказалось, что она пыталась вынесли из магазина одежду.
В действиях охранника и персонала магазина никаких нарушений обнаружено не было.
Теперь несовершеннолетнюю школьницу могут осудить по статье «кража».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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