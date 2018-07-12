Школьница пыталась совершить кражу, но обвинила охранника в домогательствах

Несовершеннолетняя петербургская школьница заявила правоохранителям, что ее домогался охранник в магазине одежды, сообщает «Петербургский дневник».

Девочка заявила, что ее задержал охранник на выходе из магазина, завел в подсобное помещение, и заставил снять с себя часть одежды.

Заявление о домогательствах в правоохранительные органы написал отец школьницы.

После проведения проверки, прокуратура завела уголовное дело на саму школьницу, так как оказалось, что она пыталась вынесли из магазина одежду.

В действиях охранника и персонала магазина никаких нарушений обнаружено не было.

Теперь несовершеннолетнюю школьницу могут осудить по статье «кража».