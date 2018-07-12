Школьница пыталась совершить кражу, но обвинила охранника в домогательствах 

Несовершеннолетняя петербургская школьница заявила правоохранителям, что ее домогался охранник в магазине одежды, сообщает «Петербургский дневник».
Девочка заявила, что ее задержал охранник на выходе из магазина, завел в подсобное помещение, и заставил снять с себя часть одежды.
Заявление о домогательствах в правоохранительные органы написал отец школьницы.
После проведения проверки, прокуратура завела уголовное дело на саму школьницу, так как оказалось, что она пыталась вынесли из магазина одежду.
В действиях охранника и персонала магазина никаких нарушений обнаружено не было.
Теперь несовершеннолетнюю школьницу могут осудить по статье «кража».