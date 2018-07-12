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В Надыме УК «КонсьержЪ» наказали за махинацию с налогами
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В Надыме УК «КонсьержЪ» наказали за махинацию с налогами 

ИА Север-Пресс 7 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Надыме руководителя управляющей компании приговорили к 1 году тюрьмы условно за сокрытие денег, за счет которых должны были взыскиваться налоги.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова.
Следствие и суд установили, что в Надыме с 15 августа по 25 декабря прошлого года гендиректор ООО «УК „КонсьержЪ“, достоверно зная о наличии задолженности у управляющей компании, сокрыл денежные средства, за счет которых налоговым органом должны взыскиваться налоги и сборы в размере более 15 млн рублей.
Во время предварительного следствия принятыми мерами ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, возмещен в полном объеме в добровольном порядке. Этот факт учтен судом при назначении наказания осужденному.
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