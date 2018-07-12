В Надыме УК «КонсьержЪ» наказали за махинацию с налогами

Надыме руководителя управляющей компании приговорили к 1 году тюрьмы условно за сокрытие денег, за счет которых должны были взыскиваться налоги. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова. Следствие и суд установили, что в Надыме с 15 августа по 25 декабря прошлого года гендиректор ООО «УК „КонсьержЪ“, достоверно зная о наличии задолженности у управляющей компании, сокрыл денежные средства, за счет которых налоговым органом должны взыскиваться налоги и сборы в размере более 15 млн рублей. Во время предварительного следствия принятыми мерами ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации , возмещен в полном объеме в добровольном порядке. Этот факт учтен судом при назначении наказания осужденному.