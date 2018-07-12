Экс-глава Миасса останется под арестом до 11 октября

Ранее сообщалось, что мера пресечения в виде содержания под стражей Васькову была избрана 15 мая Тракторозаводским районным судом Челябинска.

"Постановлением от 12 июля суд продлил Васькову содержание под стражей на 2 месяца 27 дней, то есть до 11 октября 2018 года", — сообщили в пресс-службе.

В суде пояснили, что меру пресечения бывшему чиновнику продлили по ходатайству следователя, который мотивировал продление «необходимостью проведения ряда следственных действий». Защита Васькова настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Васьков обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). По данным следствия, в 2017 году в Миассе подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.