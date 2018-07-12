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Экс-глава Миасса останется под арестом до 11 октября
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Экс-глава Миасса останется под арестом до 11 октября 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Тракторозаводский районный суд Челябинска в четверг продлил срок содержания под стражей до 11 октября бывшему главе города Миасса Геннадию Васькову, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.
Ранее сообщалось, что мера пресечения в виде содержания под стражей Васькову была избрана 15 мая Тракторозаводским районным судом Челябинска.
"Постановлением от 12 июля суд продлил Васькову содержание под стражей на 2 месяца 27 дней, то есть до 11 октября 2018 года", — сообщили в пресс-службе.
В суде пояснили, что меру пресечения бывшему чиновнику продлили по ходатайству следователя, который мотивировал продление «необходимостью проведения ряда следственных действий». Защита Васькова настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Васьков обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). По данным следствия, в 2017 году в Миассе подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.
Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку Васькова. Чиновник написал на имя главы региона заявление об увольнении, оно удовлетворено, в дальнейшем будет проведена процедура выборов мэра.
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