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В Басманном районе Москве ограбили мужчину при покупке квартиры
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В Басманном районе Москве ограбили мужчину при покупке квартиры 

ИД «Собеседник» 6 часов назад
В столичную полицию обратился мужчина, заявивший о разбойном нападении и краже у него почти шести миллионов рублей.
Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в правоохранительных органах столицы, 36-летний мужчина заявил о нападении.
«В переговорной к нему (к пострадавшему) подошли двое граждан кавказской наружности в светлых рубашках и, угрожая пистолетом, отобрали портфель с 5,7 миллиона рублей, после чего скрылись», — пояснил источник.
Ограбление произошло в офисном здании на улице Казакова в Москве: пострадавший договорился через посредников о покупке квартиры за сумму, которую у него впоследствии похитили. В настоящий момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИД «Собеседник»: последние новости
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