В Басманном районе Москве ограбили мужчину при покупке квартиры

В столичную полицию обратился мужчина, заявивший о разбойном нападении и краже у него почти шести миллионов рублей.

Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в правоохранительных органах столицы, 36-летний мужчина заявил о нападении.

«В переговорной к нему (к пострадавшему) подошли двое граждан кавказской наружности в светлых рубашках и, угрожая пистолетом, отобрали портфель с 5,7 миллиона рублей, после чего скрылись», — пояснил источник.