Мужчину со склерозом задержали в тоннеле станции метро «Улица 1905 года» при попытке справить нужду 

На станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро мужчина с инвалидностью зашел в тоннель, чтобы справить естественные потребности. Его остановили полицейские, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В ночь на 12 июля на станции «Улица 1905 года» посторонний спустился на жесткий путь и зашел в тоннель. Прибывшие сотрудники полиции задержали 42-летнего приезжего из Владимирской области, который пытался справить нужду в тоннеле», — сказал собеседник агентства.
При дальнейшем разбирательстве сотрудники МВД выяснили, что задержанный является инвалидом второй группы, у него рассеянный склероз. Проверка продолжается, решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.