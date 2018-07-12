Мужчину со склерозом задержали в тоннеле станции метро «Улица 1905 года» при попытке справить нужду

«В ночь на 12 июля на станции «Улица 1905 года» посторонний спустился на жесткий путь и зашел в тоннель. Прибывшие сотрудники полиции задержали 42-летнего приезжего из Владимирской области , который пытался справить нужду в тоннеле», — сказал собеседник агентства.

При дальнейшем разбирательстве сотрудники МВД выяснили, что задержанный является инвалидом второй группы, у него рассеянный склероз. Проверка продолжается, решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.