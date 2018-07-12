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Курганцы зарубили неприятеля топором и сбросили в колодец
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Курганцы зарубили неприятеля топором и сбросили в колодец 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Щучьего, которых обвиняют в убийстве.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в сентябре 2017 года. На почве давних неприязненных отношений пьяные подсудимые ударили потерпевшего по голове, затолкали его в багажник и вывезли в безлюдное место. Там они продолжили избиение, а затем изрубили жертву топором. Труп злоумышленники сбросили в колодец.
С заявлением о пропаже в полицию обратилась мать убитого.
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