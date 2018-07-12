Курганцы зарубили неприятеля топором и сбросили в колодец

В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Щучьего, которых обвиняют в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области , преступление было совершено в сентябре 2017 года. На почве давних неприязненных отношений пьяные подсудимые ударили потерпевшего по голове, затолкали его в багажник и вывезли в безлюдное место. Там они продолжили избиение, а затем изрубили жертву топором. Труп злоумышленники сбросили в колодец.

С заявлением о пропаже в полицию обратилась мать убитого.