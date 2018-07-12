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В Челябинске арестовали обвиняемого в обмане дольщиков застройщика
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В Челябинске арестовали обвиняемого в обмане дольщиков застройщика 

Rambler News Service 10 часов назад
Фото: РИА "Новый День"
Бывшего директора группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского, обвиняемого в обмане дольщиков, отправили под домашний арест, [передает] (https://ura.news/news/1052342551) URA.RU. Ему также предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества.
«Будучи фактическим руководителем ряда строительных организаций, он обманным путем завладел денежными средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в Копейске и Челябинске на сумму более 86 млн рублей», — сказали в прокуратуре.
Александр Сребрянский руководил строительными фирмами «Уралстрой», «Проект „Парковый-1“» «РегионПроект». После того, как дома не сдали в нужный срок, прокуратура проверила компании. По информации ведомства, дольщикам называли заведомо ложные даты окончания строительства. А на счетах компаний уже не было денег для окончания работ.
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