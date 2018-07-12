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Саратовец забил насмерть жену из-за забытой на плите кастрюли
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Саратовец забил насмерть жену из-за забытой на плите кастрюли 

САРАТОВ24 7 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Жителя Саратова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 Уголовного кодекса «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, 21 апреля 2018 года мужчина и его 36-летняя жена распивали спиртные напитки, у себя дома на улице Тульской. В ходе застолья между супругами произошла словесная ссора.
"Подсудимый упрекнул жену в том, что она накануне поставила на плиту готовить пищу и забыла о ней, вследствие чего в квартире произошло задымление. Во время ссоры мужчина нанес женщине многочисленные удары кулаками по различным частям тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась", — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
Суд назначил жителю города Саратова наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии особого режима.
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