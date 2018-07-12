СК завершил расследование по трем эпизодам дела в отношении полковника Д. Захарченко 

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России, полковника Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела по трем эпизодам преступлений в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Д. Захарченко. Он обвиняется в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).
Следствием продолжается расследование других эпизодов получения взяток Д. Захарченко. Соучастник обвиняемого находится в розыске», — рассказала С. Петренко.
Д. Захарченко служил в управлении «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В сентябре 2016 г. его арестовали по обвинению в коррупции. В декабре 2017 г. Никулинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры конфисковал и обратил в доход государства имущество Д. Захарченко на сумму почти 9 млрд руб. (наличные деньги, 27 квартир и машиномест, четыре автомобиля и золотой слиток). При этом часть денег со счетов были похищены в мае 2018 г. СК проводит проверку по факту хищения.