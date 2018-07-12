СК завершил расследование по трем эпизодам дела в отношении полковника Д. Захарченко

Следствием продолжается расследование других эпизодов получения взяток Д. Захарченко. Соучастник обвиняемого находится в розыске», — рассказала С. Петренко.

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