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Жительница Воронежской области отсудила компенсацию у школьника, сломавшего нос её сыну
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Жительница Воронежской области отсудила компенсацию у школьника, сломавшего нос её сыну 

Вести Воронеж 5 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Подросток, избивший ровесника, избежал уголовного дела. В Россоши мама 14-летнего мальчика добились компенсации за перелом носа. Подросток пострадал от рук сверстника, с родителей которого теперь взыскали 36 тыс. рублей, из которых 25 тыс. рублей — моральная компенсация. О рассмотрении иска рассказали в пресс-службе Россошанского районного суда в четверг, 12 июля. Конфликт между подростками случился в ноябре 2017 года. Во время ссоры 15-летний мальчик удалил кулаком в лицо сверстника. Школьник попал в больницу с переломом спинки носа. В воронежской больнице ему провели операцию по выпрямлению носа. Из-за травмы мальчик сильно переживал, пропустил занятия в школе. Правоохранительные органы отказали в возбуждении дела о травме носа, так как школьник не достиг по этой статье возраста привлечения уголовной ответственности. Чтобы добиться хоть какого-то наказания для обидчика сына, его мама обратилась в суд с иском о возмещении вреда. В итоге ей назначили возмещение расходов на судмедэкспертизу и компенсацию морального вреде. Эти деньги, 36 тыс. рублей, взыщут с родителей агрессивного подростка.
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