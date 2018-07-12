Невыносимая жестокость: в Севастополе пойдет под суд убийца таксиста

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 июл — РИА Новости Крым . Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего севастопольца, обвиняемого в убийстве таксиста, завершено. Его вскоре направят в суд, сообщили в пресс-службе севастопольского управления Следкома.

Как выяснили следователи, 2 августа 2017 года в городе-герое без вести пропал водитель такси Юрий Штеймец. Он выехал на своем автомобиле Daewoo Nexia на работу и больше на связь с родственниками и диспетчером службы такси не выходил. В течение нескольких суток в Севастополе правоохранители, родственники, общественные и волонтерские организации, а также неравнодушные горожане вели масштабную поисковую работу.

"Сотрудники следственного управления и полиции обследовали не только окрестности города, но и территорию за пределами Севастополя. Сожженный автомобиль Daewoo с телом пропавшего мужчины в багажнике был обнаружен 9 августа близ села Куйбышево Бахчисарайского района", — рассказали в СК.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители в короткие сроки установили и задержали подозреваемого в жестком убийстве пожилого человека. Следователи установили, что 2 августа местный житель вызвал такси к дому на улице Делегатской. По вызову прибыла машина под управлением Юрия Штеймеца.

"Нетрезвый пассажир, чтобы раздобыть денег на очередную дозу наркотиков, решился на убийство водителя. Злоумышленник несколько раз ударил таксиста ножом в область груди, от полученных ранений пострадавший скончался на месте. У погибшего он похитил 120 тысяч рублей", — сообщили в Следкоме.

С наступлением темного времени суток обвиняемый погрузил тело убитого в багажник автомобиля, а в салон подсадил брата с другом. Зная о совершенном убийстве, в таком составе мужчины сначала катались по городу, а ближе к полуночи выехали за его пределы в сторону Бахчисарайского района. Близ села Куйбышево обвиняемый высадил пассажиров, отъехал в лесной массив и сжег машину. После этого все трое на автобусе вернулись в город-герой.

"Задержанным оказался безработный житель Севастополя, ранее неоднократно судимый, злоупотребляющий алкоголем и наркотическими веществами. Он написал явку с повинной, во время проверки показаний на местности фигурант уголовного дела показал и рассказал, как он совершал преступление", — отметила официальный представитель СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова.

В отношении одного из свидетелей уже вынесен обвинительный приговор за укрывательство особо тяжкого преступления.