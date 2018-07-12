Торговавшей героином пенсионерке вынесли приговор в Красноярске

Красноярске осудили 68‐летнюю женщину. Она торговала героином. Об этом сообщило ИА 1‐Line.

Известно, что наркотик пенсионерка купила в феврале этого года. Покупку она совершила по рекомендации соседки. Женщина применяла наркотическое средство как обезболивающее. У женщины болела спина и суставы.

Позже обвиняемая рассказала, что приняла решение продать остатки героина, потому что у нее не было денег. Во время сделки пенсионерку и задержали. Ранее она уже отбывала наказание за приобретение наркотиков. Тогда женщину освободили условно-досрочно.