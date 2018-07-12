В Минске задержан за взятки замминистра здравоохранения

Коррупционный скандал в белорусской столице коснулся заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Он задержан и помещен под стражу за взятки. Об этом в четверг сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Руководитель Комитета пояснил, что Лосицкий задержан за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения. «Суммы взяток доходили до $10 тысяч», — цитирует Вакульчика БЕЛТА. Среди задержанных также фигурирует генеральный директор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, который получал взятки за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков медицинской продукции.

Кроме того, 23 июня при получении очередной взятки в $5 тысяч с поличным задержан директор ОАО «Экзон» Валерий Васкевич, который на протяжении длительного времени получал денежные вознаграждения за заключение договоров на поставку продукции в адрес ОАО и постепенный переход, по сути, государственного предприятия под контроль коммерческой структуры. Всего в этом случае речь идет о сумме не менее $25 тысяч.

По информации агентства, за совершение преступлений КГБ уже задержаны и заключены под стражу 37 должностных лиц, а всего по коррупционным делам проходят более 60 фигурантов, в отношении некоторых из них избраны другие меры пресечения. «Все они многократно получали незаконные вознаграждения за оказание содействия на поставку оборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам. Это подтверждается результатами розыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков. Всем привлеченным к уголовной ответственности, за исключением задержанных вчера, предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса», — сказал председатель КГБ.

В отношении 22 должностных лиц и предпринимателей, раскаявшихся и чистосердечно признавших свою вину, а также принявших меры к возмещению незаконно полученных денежных средств, добавил он, меры пресечения в виде содержания под стражей не применялись.