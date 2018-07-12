Ещё
В Минске задержан за взятки замминистра здравоохранения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске задержан за взятки замминистра здравоохранения 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Коррупционный скандал в белорусской столице коснулся заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Он задержан и помещен под стражу за взятки. Об этом в четверг сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик.
Руководитель Комитета пояснил, что Лосицкий задержан за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения. «Суммы взяток доходили до $10 тысяч», — цитирует Вакульчика БЕЛТА. Среди задержанных также фигурирует генеральный директор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, который получал взятки за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков медицинской продукции.
Кроме того, 23 июня при получении очередной взятки в $5 тысяч с поличным задержан директор ОАО «Экзон» Валерий Васкевич, который на протяжении длительного времени получал денежные вознаграждения за заключение договоров на поставку продукции в адрес ОАО и постепенный переход, по сути, государственного предприятия под контроль коммерческой структуры. Всего в этом случае речь идет о сумме не менее $25 тысяч.
По информации агентства, за совершение преступлений КГБ уже задержаны и заключены под стражу 37 должностных лиц, а всего по коррупционным делам проходят более 60 фигурантов, в отношении некоторых из них избраны другие меры пресечения. «Все они многократно получали незаконные вознаграждения за оказание содействия на поставку оборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам. Это подтверждается результатами розыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков. Всем привлеченным к уголовной ответственности, за исключением задержанных вчера, предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса», — сказал председатель КГБ.
В отношении 22 должностных лиц и предпринимателей, раскаявшихся и чистосердечно признавших свою вину, а также принявших меры к возмещению незаконно полученных денежных средств, добавил он, меры пресечения в виде содержания под стражей не применялись.
Глава государства Александр Лукашенко, напомнил генерал, «потребовал вскрыть весь преступный механизм, выявить всех причастных к нему, объективно провести следствие, невзирая на чины и ранги, имена и фамилии».
Российская Газета: последние новости
В Азербайджане задержан подозреваемый в убийстве офицеров Экс-глава совета директоров банка "Советский" арестован заочно В столице Литвы пьяные военные обстреляли роддом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками169
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала17
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение