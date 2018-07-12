Где сейчас напавшие на школу подростки?

Что слышно о двух пермских подростках, напавших в январе этого года на учеников школы № 127?

«Оба они сейчас находятся в следственном изоляторе «Бутырка» и уже на протяжении пяти месяцев проходят психолого-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, — сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков . — Экс­пертиза длительная, она может проводиться несколько месяцев».