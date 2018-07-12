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Где сейчас напавшие на школу подростки?
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Где сейчас напавшие на школу подростки? 

АиФ Пермь 8 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Что слышно о двух пермских подростках, напавших в январе этого года на учеников школы № 127?
«Оба они сейчас находятся в следственном изоляторе «Бутырка» и уже на протяжении пяти месяцев проходят психолого-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, — сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. — Экс­пертиза длительная, она может проводиться несколько месяцев».
Напомним, после ЧП оба подростка попали в больницу. Они не только ранили детей и учительницу, но и сами получили травмы, пытаясь убить друг друга. Суд арестовал их прямо на больничной койке, а после выписки обвиняемых сначала отправили в Пермский следственный изолятор для несовершеннолетних, а затем перевели в столицу. Уголовное дело по факту ЧП в пермской школе тоже передали для расследования в Главное следственное управление СКР России.
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