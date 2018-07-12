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Мужчина пошел в полицию после того, как коллеги его разбудили
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Мужчина пошел в полицию после того, как коллеги его разбудили 

360tv.ru 8 часов назад
Сотрудника московской компании возмутила попытка коллег разбудить его на работу. Мужчина накричал на них, а потом заявил в полицию о том, что его избили. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам начальника, утром 11 июля мужчину попытались поднять на работу. 29-летний сотрудник госучреждения оказался недоволен таким поступком: он вскочил с кровати, накричал на присутствующих и пригрозил «всех пришибить». После этого мужчина собрался и куда-то ушел.
Сам рабочий представил ситуацию с другой стороны. В полиции он рассказал, что его избил неизвестный неславянской национальности. Медикам же он пожаловался на ушибы и заявил, что пострадал от действий коллеги.
Кто прав, а кто виноват в случившемся, предстоит выяснить полицейским.
В Москве пожилая женщина погибла от рук собственного сына. Мужчина поссорился с ней и пустил в ход кулаки. От его ударов пенсионерка скончалась.
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