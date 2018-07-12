Мужчина пошел в полицию после того, как коллеги его разбудили

Сотрудника московской компании возмутила попытка коллег разбудить его на работу. Мужчина накричал на них, а потом заявил в полицию о том, что его избили. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

По словам начальника, утром 11 июля мужчину попытались поднять на работу. 29-летний сотрудник госучреждения оказался недоволен таким поступком: он вскочил с кровати, накричал на присутствующих и пригрозил «всех пришибить». После этого мужчина собрался и куда-то ушел.

Сам рабочий представил ситуацию с другой стороны. В полиции он рассказал, что его избил неизвестный неславянской национальности. Медикам же он пожаловался на ушибы и заявил, что пострадал от действий коллеги.

Кто прав, а кто виноват в случившемся, предстоит выяснить полицейским.