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На Украине закрыли дело о хищении, в котором фигурировал сын Авакова
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На Украине закрыли дело о хищении, в котором фигурировал сын Авакова 

РИА Новости 8 часов назад
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Уголовное дело о хищении средств, в котором фигурировал сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр, закрыли, сообщил в четверг его адвокат Андрей Федур.
В минувшем году Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных — сын главы МВД Украины Арсена Авакова. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.
"Расследование этого дела продолжалось несколько лет, там было много всего, но там было мало того, что необходимо для расследования. В результате расследования при анализе всех собранных доказательств Национального антикоррупционного бюро Украины оказалось, что вообще нет преступления, ни Чеботарь (бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь — ред.), ни Александр Аваков не совершали никакого преступления и именно поэтому было принято решение о закрытии уголовного дела", — сказал Федур в эфире телеканала «112. Украина».
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