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Изъятые у бывшего полковника МВД Захарченко более 9 млрд рублей перечислены в бюджет
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Изъятые у бывшего полковника МВД Захарченко более 9 млрд рублей перечислены в бюджет 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 12 июля. Изъятые у бывшего сотрудника МВД Захарченко более 9 млрд рублей перечислены в бюджет — СК.
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Источник: экс-главу Кировской области Белых доставили в колонию в Рязанской области Суд Киева объявил отвод судье по делу Савченко Суд приговорил экс-замглавы Спецстроя Бурякова к пяти годам колонии
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