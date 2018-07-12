«Зарубили топором и бросили в колодец». Громкое дело об убийстве зауральца ушло в суд

Двое жителей Щучья пойдут под суд за жестокую расправу над мужчиной, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области

По данным следствия, 16 сентября прошлого года зауральцы, находясь в нетрезвом состоянии, встретились со своим знакомым, чтобы выяснить отношения. Возникла ссора, и один из друзей ударил мужчину по затылку обухом топора. После этого приятели поместили потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли в безлюдное место, к заброшенным садам у озера Аринино. На пустыре избиение продолжилось. Жертва уже не могла сопротивляться, и обвиняемые стали бить его топором и ногами по голове и туловищу. Закончив дело, друзья сбросили труп в заброшенный колодец.

Прокуратура возбудила уголовное дело. Сначала обвинение в убийстве было предъявлено лишь одному из приятелей, второй проходил как пособник. Однако позже преступление переквалифицировали.