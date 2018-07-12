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Немецкий суд признал депортацию Пучдемона правомерной
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Немецкий суд признал депортацию Пучдемона правомерной 

Российская Газета 8 часов назад
Верховный суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн принял решение о том, что бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон может быть депортирован в Испанию. Об этом «РГ» узнала из сообщения земельной прокуратуры. Впрочем, в ближайшее время 55-летний политик останется на свободе.
Депортация считается правомерной лишь по одному пункту обвинения, предъявленному органами правосудия в Мадриде. Пучдемон должен быть передан в руки испанской юстиции в рамках начатого уголовного процесса по подозрению в расхищении государственных средств и коррупции.
Для обоснования правомерности депортации по европейскому ходатайству о правовой помощи необходимо соответствие состава преступления в обеих странах Евросоюза. Генеральная прокуратура города Шлезвиг-Гольштейн ранее установила, что в УК ФРГ присутствует статья, сравнимая с испанскими правовыми нормами на этот счет.
Прокуратура не усмотрела соответствия главного состава преступления «государственная измена», по которому Мадрид запросил депортацию, германскому уголовному праву. Тем не менее, обвинение в организации беспорядков немецкие прокуроры также признали приемлемым.
Земельный суд, однако, не последовал аргументации прокуратуры. Поэтому Карлесу Пучдемону и в Испании может быть предъявлено лишь обвинение в хищении и коррупции.
Генеральная прокуратура не может подавать апелляцию на решение суда. От нее ожидается теперь лишь разрешение на депортацию.
Ранее прокуратура подала заявление на взятие Пучдемона под стражу. Однако суд отклонил его, обосновав это тем, что вменяемые политику обвинения не могут вести к лишению свободы в рамках депортации. К тому же экс-президент Каталонии еженедельно отмечался в полиции и не покидал ФРГ после задержания по европейскому приказу об аресте недалеко от немецко-датской границы в конце марта.
Испанская юстиция обвиняет Пучдемона в подготовке восстания и путча, а также расхищении государственных средств. Политик потратил на проведение незаконного референдума о независимости Каталонии в октябре около 1,6 миллиона евро.
В настоящее время экс-президент Каталонии проживает в Берлине. За обвинение в подготовке восстания ему могут грозить 30 лет, за организацию путча — около 15 лет лишения свободы.
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