На Украине закрыли дело против сына министра внутренних дел 

Специальная антикорупционная прокуратура (САП) Украины закрыла дело о поставках рюкзаков для МВД против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
«Следствие установило, что имели место факты проведения тендера с определенным заранее победителем и поставки некачественных рюкзаков, однако отсутствие доказательств осведомленности Сергея Чеботаря (бывшего замминистра внутренних дел — прим. «Ленты.ру») и Александра Авакова о ненадлежащем качеством рюкзаков исключает привлечение их к уголовной ответственности», — объяснили в прокуратуре.
Всю вину взял на себя третий подозреваемый по делу, Владимир Литвин. Его фирма, по версии следствия, победив в тендере, изготовила некачественные рюкзаки и по поддельным документам поставила их МВД Украины. Как утверждает прокуратура, другие подозреваемые к этому отношения не имели и о факте поставки некачественных рюкзаков не знали.
Глава САП Назар Холодницкий удивился такому решению своих подчиненных. «Я об этом решении узнал только вчера (11 июля — прим. „Ленты.ру“) вечером. Сейчас разбираемся», — сказал он в комментарии Украинской правде. По его словам, закрыть дело против сына министра и бывшего замминистра решил руководитель группы прокуроров по этому делу.
«Теперь на мои возмущения работники отвечают, что могут это воспринимать, как давление. НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру») хотело независимых прокуроров — получило», — заявил глава САП.
В 2015 году в интернете появилась видеозапись, на которой люди, похожие на сына министра внутренних дел и бывшего замминистра МВД обсуждают детали коррупционной сделки по закупке рюкзаков для министерства. В октябре 2017 года НАБУ задержало Александра Авакова, Сергея Чеботаря и Владимира Литвина. В ноябре стало известно, что ключевое вещественное доказательство по делу, видеозапись переговоров подозреваемых, уничтожили, вероятно, сотрудники СБУ. Сумма ущерба составила 14 миллионов гривен.