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Антикоррупционное бюро Украины обжаловало закрытие дела против сына главы МВД
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Антикоррупционное бюро Украины обжаловало закрытие дела против сына главы МВД 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Русская Весна
КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подало жалобу в Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП), которая закрыла дело против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАБУ.
"13 июля НАБУ направило в САП жалобу на постановление прокурора Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в части обвинения экс-заместителя министра внутренних дел и физического лица — близкого родственника главы МВД", — сказано в сообщении. В нем уточняется, что у главы САП Назара Холодницкого по закону есть три дня, чтобы рассмотреть жалобу. По мнению НАБУ, дело было закрыто необоснованно.
Осенью 2017 года сына главы МВД обвинили в растрате 14,5 млн гривен (более $550 тыс.) бюджетных средств. По версии НАБУ, он убедил тогдашнего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря закупить рюкзаки для МВД у фиктивной компании. В итоге ведомство получило товар низкого качества и по завышенной цене.
Сын Авакова был задержан, а его имущество арестовано. Однако позже по решению суда он был отпущен на свободу, но его обязали носить электронный браслет. Позднее суд отменил решение об аресте имущества и обязанности носить браслет.
Всего по так называемому делу рюкзаков Авакова проходило три человека. 5 апреля представители правоохранительных органов рапортовали о завершении досудебного расследования в отношении подозреваемых. Теперь, после решения САП, как отмечает "Украинская правда", подозреваемым в хищении средств остается третий фигурант дела — представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, которому инкриминируют присвоение имущества и подделку документов.
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