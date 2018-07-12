Следователи предъявили обвинение директору «Псковавиа» в рамках дела о невыплате зарплаты

ПСКОВ , 12 июля. / ТАСС /. Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ предъявили обвинение генеральному директору ОАО «Псковавиа» Виктору Мартыненко в рамках расследования уголовного дела за невыплату сотрудникам предприятия зарплаты на общую сумму более 30 млн рублей. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель псковского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Кирилл Чабан.

"Мы предъявили директору обвинение в рамках уголовного дела за невыплату заработной платы. Предприятие задолжало своим сотрудникам более 30 млн рублей за период с 2017 года по настоящее время. Мы возбудили уголовное дело в январе, но оно было без лица, было возбуждено по факту невыплаты зарплаты. А сейчас мы ввели генерального директора Мартыненко в статус подозреваемого сначала, а потом предъявили обвинение, и он стал обвиняемым", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что расследование уголовного дела продолжается, суд по нему может состояться до конца года. «До суда еще далеко, все будет зависеть от того, насколько обстоятельные доказательства будут добыты.

Надеюсь, что суд состоится в этом году, статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет», — резюмировал Чабан.

В ведомстве также уточнили, что Мартыненко предъявлено обвинение по ч.2 ст.145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы), и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также, в Псковский следственный отдел на транспорте на допрос были вызваны члены совета директоров ОАО «Псковавиа» — должностные лица администрации Псковской области

"Руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России генерал-лейтенант юстиции Сергей Сазин и аппарат следственного управления, с участием следователей отделов по расследованию особо важных дел и криминалистов, прибыли в административное здание ОАО «Псковавиа», где была организована встреча с трудовым коллективом предприятия и проведен личный прием граждан. В ходе приема принято 58 человек, которые также признаны потерпевшими по уголовному делу", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Долги на «Псковавиа»

В январе СК возбудил дело по факту невыплат зарплат работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн рублей, в прошлом году прокуратура разбиралась с подобными нарушениями на суммы 8 и 9 млн рублей. В авиакомпании ТАСС сообщали, что «Псковавиа» имеет задолженности перед другими организациями, а сотрудники авиаперевозчика написали открытое письмо в адрес врио губернатора с просьбой не допустить банкротства предприятия.