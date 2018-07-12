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Мужчину убили и закопали в огороде в Приморье
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Мужчину убили и закопали в огороде в Приморье 

Prim.News 8 часов назад
За это осуждены двое мужчин.
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум местным жителям. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (соучастие в убийстве), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
Следствием и судом установлено, в декабре 2017 года в селе Михайловка 23-летний подсудимый решил совершить убийство своего знакомого, с которым у него сложились неприязненные отношения. Для реализации задуманного он пригласил принять участие в убийстве своего знакомого — ровесника, у которого на тот момент были финансовые трудности. При этом, попросил приятеля вырыть яму в огороде, где в последствии планировал спрятать тело.
30 декабря 2017 года подсудимый под предлогом покупки фейерверков, реализацией которых занимался потерпевший, назначил ему встречу. На встречу потерпевший приехал на личном автомобиле, где был убит. Его автомобиль, деньги, личные вещи и фейерверки были похищены подсудимыми. Тело потерпевшего было закопано в заранее выкопанной яме на огороде соучастника в убийстве.
Суд назначил подсудимому, совершившему убийство, наказание в виде 16 лет лишения свободы, соучастнику — 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.
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