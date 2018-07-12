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В Поморье за взятки будут судить экс-госинспектора УГАДН
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В Поморье за взятки будут судить экс-госинспектора УГАДН 

29.ru 7 часов назад
Фото: 29.ru
Уголовное дело бывшего госинспектора отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по Архангельской области и НАО направлено в суд. Его обвиняют во взяточничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчина «заработал» за три года более двух миллионов рублей
Бывший госинспектор Евгений Абрамов обвиняется в совершении семи преступлений, связанных с получением денег за незаконные действия и бездействие ради взяткодателя. Использовал свое служебное положение мужчина с 2014 по 2017 годы. В это время он получал взятки от субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся перевозками. За деньги обеспечивал грузовым машинам проезд без весового и габаритного контроля через стационарный пост, расположенный на 1215 километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Приморском районе.
— Общая сумма денежных средств, полученных Абрамовым в виде взяток, составила свыше 2 миллионов рублей. Передача денежных средств осуществлялась путем банковских переводов на счета его родственников. В отношении Абрамова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На его имущество наложен арест, — пояснили в прокуратуре Архангельской области.
Дело Абрамова направлено в Соломбальский районный суд для рассмотрения по существу. Начальнику Северного межрегионального УГАН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта внесено представление устранению обстоятельства, способствующие преступлениям, аналогичным тем, что совершал Абрамов.
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