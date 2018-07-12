В Турции более 70 человек приговорили в пожизненному заключению 

Суд Турции вынес приговор о пожизненном тюремном заключении 72 гражданам. Дело касается событий на висячем Босфорском мосту в Стамбуле, где в июле 2016 года была совершена попытка государственного переворота, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Свое решение суд вынес за несколько дней до Дня памяти жертв военного путча, передает Reuters.
Напомним, два года назад в ночь с 15 на 16 июля на одном из мостов Стамбула, после переименованном в «Мост мученников», погибли 43 человека. После неудачного военного переворота в Турции ввели режим чрезвычайного положения, под арест были помещены около 50 тысяч человек, среди них — военнослужащие, работники правоохранительных органов и журналисты.