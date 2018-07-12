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Тюменская таможня наказала нарушителей на 3,5 миллиона рублей
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Тюменская таможня наказала нарушителей на 3,5 миллиона рублей 

Уральский меридиан 8 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня правоохранительная деятельность Тюменской таможни сосредоточена на повышении качества и эффективности проводимых мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Так, в первом полугодии 2018 года должностными лицами Тюменской таможни возбуждено 346 дел об административных правонарушениях и 3 уголовных дела.
«По результатам административного производства по делам об административных правонарушениях назначено наказаний на общую сумму 3 миллиона 520 тысяч рублей, из них административных штрафов — более чем 1 миллион 800 тысяч рублей. Конфисковано товаров на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. По рассмотренным делам об административных правонарушениях (в том числе — по валютному законодательству) взыскано средств на сумму 1 миллион 730 тысяч рублей. В федеральную собственность Тюменской таможней обращено имущества на общую сумму более 600 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УТУ ФТС России.
По результатам расследования уголовного дела, возбужденного в 2017 году Тюменской таможней по факту контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (часть 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), 12 января 2018 года судьей Калининского районного суда города Тюмени вынесен обвинительный приговор. Лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев колонии общего режима.
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