Тюменская таможня наказала нарушителей на 3,5 миллиона рублей

Сегодня правоохранительная деятельность Тюменской таможни сосредоточена на повышении качества и эффективности проводимых мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Так, в первом полугодии 2018 года должностными лицами Тюменской таможни возбуждено 346 дел об административных правонарушениях и 3 уголовных дела.

«По результатам административного производства по делам об административных правонарушениях назначено наказаний на общую сумму 3 миллиона 520 тысяч рублей, из них административных штрафов — более чем 1 миллион 800 тысяч рублей. Конфисковано товаров на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. По рассмотренным делам об административных правонарушениях (в том числе — по валютному законодательству) взыскано средств на сумму 1 миллион 730 тысяч рублей. В федеральную собственность Тюменской таможней обращено имущества на общую сумму более 600 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УТУ ФТС России.