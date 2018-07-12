Ямалец до смерти избил обидчика возлюбленной

В суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в избиении мужчины до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО , преступление было совершено 20 апреля. К семейной паре в гости пришла родственница. Разгорелась ссора, после которой женщина позвонила сожителю и пожаловалась на агрессию со стороны потерпевшего. Обвиняемый прибыл по адресу и жестоко избил 47-летнего хозяина. На следующий день потерпевший скончался.

Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении сожительницы подсудимого. Она взяла вину на себя, чтобы прикрыть возлюбленного. Однако было установлено, что ее удары не были смертельными. В настоящее время в отношении женщины возбуждено дело по статье «Побои».