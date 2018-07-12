Ещё
Ямалец до смерти избил обидчика возлюбленной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямалец до смерти избил обидчика возлюбленной 

Уралинформбюро 9 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в избиении мужчины до смерти.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 20 апреля. К семейной паре в гости пришла родственница. Разгорелась ссора, после которой женщина позвонила сожителю и пожаловалась на агрессию со стороны потерпевшего. Обвиняемый прибыл по адресу и жестоко избил 47-летнего хозяина. На следующий день потерпевший скончался.
Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении сожительницы подсудимого. Она взяла вину на себя, чтобы прикрыть возлюбленного. Однако было установлено, что ее удары не были смертельными. В настоящее время в отношении женщины возбуждено дело по статье «Побои».
Уралинформбюро: последние новости
Главного каскадера России задержали в Москве с пистолетом Коррумпированных ямальских экс-депутатов отправили за решетку На Среднем Урале ветеран-мститель сел за двойное убийство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками169
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала17
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение