Безработный ударил молотком и задушил знакомого пенсионера в Новогиреево

Как рассказал собеседник агентства, 2 июля в квартире на Зеленом проспекте обнаружили тело 65-летнего хозяина жилища. Экспертиза показала, что смерть пенсионера наступила от удушения.

«11 июля следствие установило, что преступление совершил 35-летний знакомый потерпевшего. Он несколько раз ударил пожилого мужчину молотком по голове и шее, после чего задушил его», — сказал источник.