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Безработный ударил молотком и задушил знакомого пенсионера в Новогиреево
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Безработный ударил молотком и задушил знакомого пенсионера в Новогиреево 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в квартире в столичном районе Новогиреево, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 2 июля в квартире на Зеленом проспекте обнаружили тело 65-летнего хозяина жилища. Экспертиза показала, что смерть пенсионера наступила от удушения.
«11 июля следствие установило, что преступление совершил 35-летний знакомый потерпевшего. Он несколько раз ударил пожилого мужчину молотком по голове и шее, после чего задушил его», — сказал источник.
В отношении уроженца Чувашии, имеющего судимости за кражи и грабеж, возбуждено уголовное дело об убийстве. С места происшествия изъяли орудие убийства — молоток. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
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