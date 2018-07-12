Безработный ударил молотком и задушил знакомого пенсионера в Новогиреево 

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в квартире в столичном районе Новогиреево, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 2 июля в квартире на Зеленом проспекте обнаружили тело 65-летнего хозяина жилища. Экспертиза показала, что смерть пенсионера наступила от удушения.
«11 июля следствие установило, что преступление совершил 35-летний знакомый потерпевшего. Он несколько раз ударил пожилого мужчину молотком по голове и шее, после чего задушил его», — сказал источник.
В отношении уроженца Чувашии, имеющего судимости за кражи и грабеж, возбуждено уголовное дело об убийстве. С места происшествия изъяли орудие убийства — молоток. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.