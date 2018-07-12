Сергея Генина, тушившего «Зимнюю Вишню», этапируют в Кемерово 

Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в «Зимней Вишне», этапируют в Кемерово.
Об этом сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на адвоката Генина Елену Киселеву. Пожарный, обвиняемый в халатности, проходил дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского в Москве. Она добавила, что сторона защиты получит результаты экспертизы, когда Сергея Генина доставят в Кемерово. Суд оставил его под стражей до 11 сентября.
Начальник пожарного караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин — один из обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней Вишне». Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей. Также обвиняемыми по делу проходят Андрей Бурсин, начальник службы пожаротушения, бывший глава регионального управления МЧС Александр Мамонтов и начальник управления надзорной деятельностью МЧС Григорий Терентьев.