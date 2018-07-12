Ещё
Сергея Генина, тушившего «Зимнюю Вишню», этапируют в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергея Генина, тушившего «Зимнюю Вишню», этапируют в Кемерово 

АиФ Кузбасс 9 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в «Зимней Вишне», этапируют в Кемерово.
Об этом сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на адвоката Генина Елену Киселеву. Пожарный, обвиняемый в халатности, проходил дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского в Москве. Она добавила, что сторона защиты получит результаты экспертизы, когда Сергея Генина доставят в Кемерово. Суд оставил его под стражей до 11 сентября.
Начальник пожарного караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин — один из обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней Вишне». Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей. Также обвиняемыми по делу проходят Андрей Бурсин, начальник службы пожаротушения, бывший глава регионального управления МЧС Александр Мамонтов и начальник управления надзорной деятельностью МЧС Григорий Терентьев.
АиФ Кузбасс: последние новости
В Мариинске у сироты украли 150 тыс. рублей Ещё один пожарный задержан в связи с трагедией в «Зимней вишне» Лучшие горняки побывали на чемпионате мира по футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками172
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала18
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение