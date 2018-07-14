Москвича при покупке квартиры ограбили почти на 6 млн рублей

37-летний житель российской столицы стал жертвой мошенников, которые якобы собирались продать его квартиру.

В результате мужчина лишился 5,7 млн рублей, передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах

Согласно предварительной информации, днём 11 июля потенциальный покупатель пришёл с крупной суммой наличных денег на сделку, которая должна была состояться на улице Казакова.

В одном из помещений офисного здания двое неизвестных кавказской внешности стали угрожать ему предметом, похожим на пистолет. Забрав портфель с деньгами, мошенники скрылись в неизвестном направлении.

При этом отмечается, что камер видеонаблюдения в помещении не было. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что москвича обманули на 20 млн рублей при обмене валюты.

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