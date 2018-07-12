Москвича при покупке квартиры ограбили на 5,7 млн рублей 

Житель столицы стал жертвой мошенников, которые якобы собирались продать его квартиру. В результате москвич лишился 5,7 миллиона рублей, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Днем 11 июля 37-летний покупатель явился на улице Казакова на сделку с портфелем с наличными. В одном из помещений офисного здания двое неизвестных кавказской внешности стали угрожать ему предметом, похожим на пистолет. Забрав портфель с деньгами, мошенники скрылись.
Видеонаблюдения в помещении не было. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Уфе неизвестные совершили налет на салон сотовой связи. Злоумышленники вынесли из магазина 14 коробок из‐под iPhone. Как выяснилось, все они были пустыми.