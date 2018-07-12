Обвиняемые в продаже человека на органы осуждены в Таганроге

Как сообщает пресс-служба Таганрогского горсуда, вынесшего приговор, двое горожан признаны виновными по пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего, в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей).

Суд приговорил их к трем с половиной годам колонии общего режима

Приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, двое таганрожцев были задержаны в августе 2017 года в одной из гостиниц города при получении денег за своего 25-летнего знакомого, которого они решили продать для дальнейшего использования его органов для трансплантации.

Злоумышленники оценили потерпевшего в 1,5 млн рублей.