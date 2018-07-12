Старушка зарезала соседку по палате в припадке экзорцизма

80-летнюю пациентку волгоградской больницы подозревают в убийстве соседки по палате и в покушении на жизнь ещё одной пациентки. Пенсионерка проходила лечение в терапевтическом отделении больницы.