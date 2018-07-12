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Старушка зарезала соседку по палате в припадке экзорцизма
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Старушка зарезала соседку по палате в припадке экзорцизма 

News.ru 9 часов назад
80-летнюю пациентку волгоградской больницы подозревают в убийстве соседки по палате и в покушении на жизнь ещё одной пациентки. Пенсионерка проходила лечение в терапевтическом отделении больницы.
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