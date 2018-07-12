Два штрафа уплатит тракторист после попытки дать взятку

Суд вынес решение по делу тракториста из Харовского района. Мужчина пытался избежать штрафа за нарушение ПДД, дав взятку дорожным инспекторам.

Инцидент произошел в деревне Мартыновская 22 мая. Нетрезвый мужчина ехал на тракторе МТЗ-40. Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД . Поняв, что ему грозит штраф, тракторист решил откупиться. Сидя в служебном автомобиле, он положил на переднюю панель 300 рублей и настаивал, чтобы дорожные полицейские забрали взятку.

Вместо этого сотрудники ГИБДД составили еще один протокол. В отношении взяткодателя возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Суд наказал его штрафом в 10 тысяч рублей.