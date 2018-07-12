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Подозреваемого в нападении на пермскую школу отправили на лечение
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Подозреваемого в нападении на пермскую школу отправили на лечение 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Катаев
ПЕРМЬ, 12 июл — РИА Новости. Одного из напавших на пермскую школу подростков переведут на два месяца в психиатрическую лечебницу, сообщили РИА Новости в канцелярии суда Мотовилихинского района Перми.
В четверг Мотовилихинский районный суд рассмотрел два материала в отношении подростков, подозреваемых в организации нападения на пермскую школу № 127. Драка с поножовщиной в образовательном учреждении произошла в январе. В ней пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек. Двум несовершеннолетним нападавшим было предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». После лечения в больнице фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО и направлены на проведение судебно-психиатрической экспертизы. С тех пор суд несколько раз продлял арест подозреваемых.
"Сегодня в отношении одного подростка было вынесено решение о переводе его в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, на два месяца", — сообщили агентству в суде.
В канцелярии также добавили, что в отношении второго фигуранта уголовного дела было принято «постановление о продлении сроков содержания его под стражей также сроком на два месяца, то есть по 14 сентября».
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