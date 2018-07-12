В Надыме мужчина, вступившись за подругу, убил её обидчика

Надыме мужчина избил горожанина, который от полученных травм скончался. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова.

Инцидент произошел 20 апреля. Потерпевший и его сожительница поссорились. Свидетелем конфликта стала родственница женщины. Испуганная гостья позвонила своему парню и пожаловалась на агрессивное поведение со стороны потерпевшего в её адрес. Обвиняемый приехал и избил скандалиста. Сожительница потерпевшего также несколько раз ударила мужчину. На другой день избитый скончался от полученных внутренних повреждений.

Изначально уголовное дело возбуждалось в отношении сожительницы, так как показания свидетелей, которые пересказали следователю события со слов самого потерпевшего, сводились к тому, что мужчину жестоко избила сожительница. Женщина также призналась в совершенном преступлении, желая скрыть от правосудия истинного виновника гибели потерпевшего. Однако по результатам проведенных дополнительных следственных действий удалось дать верную правовую оценку, собранным доказательствам и установить лицо причастное к совершенному преступлению. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, удары, которые нанесла сожительница потерпевшему, не относятся к повреждениям, причинившим вред здоровью, поэтому материалы в отношении женщины выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в органы полиции для организации уголовного преследования. Уголовное дело на мужчину с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.