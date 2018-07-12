Бывший сотрудник Росреестра по Алтайскому краю осужден за мошенничество

Полтора года условно получил бывший сотрудник Росреестра по Алтайскому краю за покушение на мошенничество.

Как сообщает СУ СК России по краю, в ноябре прошлого года в ходе проверки земельных участков на предмет загрязнения различными отходами обвиняемый обнаружил, что один из объектов используется не по назначению. За непривлечение арендатора к административной ответственности он потребовал взятку — 15 тысяч рублей.

Суд приговорил его к условному сроку с испытательным сроком на 2 года, а также обязал выплатить штраф — 30 тыс. рублей.