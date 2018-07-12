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Ставропольскому экс-министру Игорю Васильеву продлили арест до сентября
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Ставропольскому экс-министру Игорю Васильеву продлили арест до сентября 

АиФ Ставрополье 9 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Бывшему министру строительства Ставропольского края Игорю Васильеву продлили сроки ареста, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого суда.
Старший следователь отдела УФСБ по Ставропольскому краю ходатайствовал в суде, чтобы Васильеву продлили арест. Бывшему министру придётся провести под стражей ещё два месяца — до 13 сентября 2018 года. Адвокаты намерены обжаловать постановление суда.
Напомним, Игорь Васильев лишился должности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья и попал под арест год назад. Его подозревают в превышении должностных полномочий и махинациях с конкурсными процедурами.
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