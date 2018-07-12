Уровень преступности снизился на 10,7% 

За шесть месяцев 2018 года количество преступлений в Калужской области снизилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 9652 до 8618. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области. Количество убийств в регионе сократилось на 3,2%. Всего за полгода было зафиксировано 30 таких преступлений. Их раскрываемость составляет 92,3%. Снижение количества случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью достигло отметки в 5,6% (17 преступлений). Изнасилований стало меньше на 9,1% (20 преступлений). Все эти преступления были раскрыты.