Героин и коноплю заказали курьеру заключенные одной из исправительных колоний Краснодарского края

Краснодар . 12 июля — Новая Кубань. Молодой человек был задержан сотрудниками ИК-11. Они получили оперативную информацию о том, что на территории учреждения, расположенного в пос. Ахтарский, может быть совершено противоправное деяние.

Увидев сотрудников, парень повел себя подозрительно. В руках у него находился камень, от которого он поспешил избавиться, выбросив на землю.

При осмотре предмета установлено, что к нему липкой лентой были прикреплены 2 подозрительных свертка.

— В одном из свертков находилось вещество светло-желтого цвета, предположительно наркотическое средство героин массой около 4 грамм, в другом — вещество темно-коричневого цвета растительного происхождения с характерным запахом конопли, массой около 15 грамм. — Говорится в официальном релизе УФСИН России по Краснодарскому краю

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции по Приморско-Ахтарскому району.

Вещества направлены на экспертизу. Деяния гражданина, намеревавшегося осуществить переброс свертков с предположительно наркотическими веществами на внутреннюю режимную территорию исправительной колонии, могут быть квалифицированы по ст. 228 УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.