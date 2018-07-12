Чиновника мэрии обвинили в афере с субсидиями на 5 млн

«Тотделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего 48-летнего заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска , — говорит представитель СУ СКР по региону Михаил Третьяков . — Чиновник обвиняется в мошенничестве на особо крупную сумму с использованием служебного положения. Речь идет о пяти миллионах рублей».

Следствием установлено, что летом 2017 года Сергей Елисеев предложил представителю ООО «УК ЖК Октябрьского района» оказать содействие организации в получении бюджетных субсидий на проведение ремонтных работ в ветхих домах и благоустройства придомовых территорий указанного района за денежное вознаграждение в сумме свыше 5 млн рублей. «При этом Елисеев такими полномочиями не обладал и не намеревался их выполнять, — продолжает Третьяков. — Сотрудник мэрии решил получить деньги на счет подконтрольной организации путем подписания фиктивных актов выполненных работ.

Преступление фигурантом по уголовному делу не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам».

После частичного перечисления «вознаграждения» в дело вмешались сотрудники ФСБ . Сергея Елисеева задержали 30 января. Сейчас следствие завершено и материалы переданы в суд Октябрьского района.

Полтора года назад Сергея Елисеева прочили на пост руководителя департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства взамен Сергея Клестова . Депутаты Горсовета лестно отзывались об Елисееве, отмечая, что ему «по силам организовать работу на достойном уровне». Однако ведомство в итоге возглавил Андрей Колмаков

Это уже не первый подобный скандал, разразившийся в мэрии Новосибирска за последние годы. В 2016-м был задержан по подозрению в получении полуторамиллионной взятки замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Николай Терехов.