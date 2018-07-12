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В Краснодаре осудят мужчину за организацию и проведение азартных игр
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В Краснодаре осудят мужчину за организацию и проведение азартных игр 

АиФ — Юг 7 часов назад
Фото: АиФ – Юг
В Прикубанском округе Краснодара завершено расследование по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Геленджика. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования.
По данным следствия, в феврале 2018 года мужчина арендовал помещение на улице Российской в Краснодаре и установил там 18 игровых автоматов. Используя интернет, он незаконно проводил азартные игры. 21 февраля на его незаконную деятельность был наложен запрет.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.
Теперь его судьбу решит суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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