В Краснодаре осудят мужчину за организацию и проведение азартных игр

В Прикубанском округе Краснодара завершено расследование по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Геленджика . Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования.

По данным следствия, в феврале 2018 года мужчина арендовал помещение на улице Российской в Краснодаре и установил там 18 игровых автоматов. Используя интернет, он незаконно проводил азартные игры. 21 февраля на его незаконную деятельность был наложен запрет.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.