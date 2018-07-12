Напавший на преподавателя Бауманки оказался гражданином Казахстана 

Жаслан Кудайбергенов, который две недели назад напал на преподавателя столичного университета имени Баумана, арестован. Гражданину Казахстана предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, сообщило РИА «Новости».
В МИД Казахстана отметили, что арестованный не жалуется на условия содержания и свое здоровье.
Как уточнила радиостанция «Говорит Москва», 26-летний злоумышленник с ножом напал на преподавателя в туалете. Незадолго до этого его отчислили из аспирантуры за неуспеваемость и неоплату обучения.
30 июня полиция завела уголовное дело после нападения на преподавателя технического вуза.