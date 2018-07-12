Пьяный воронежец пытался откупиться от инспектора ДПС золотым кольцом

Пьяный 48-летний водитель из Воронежа пытался откупиться от инспектора ДПС золотым кольцом, об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по региону 12 июля.

Пьяного автомобилиста остановили в мае в селе Устье Хохольского района. Пытаясь откупиться, водитель снял с пальца золотое кольцо и положил его на панель служебного автомобиля. Полицейский взятку не принял и сообщил об инциденте в дежурную часть.

Вина воронежца подтверждается видеозаписью с регистратора служебного автомобиля сотрудников полиции. Теперь водителя ждет суд.