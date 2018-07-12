Уроженца Дагестана ограбили на 5,7 млн руб. в ходе переговоров о покупке квартиры в офисе в центре Москвы 

Столичная полиция проверяет информацию о разбойном нападении на мужчину в офисе в Басманном районе, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 11 июля в полицию обратился 36-летний уроженец Дагестана, который сообщил, что стал жертвой разбойного нападения.
«По словам мужчины, он через посредническую фирму договорился о покупке квартиры за 5,7 млн руб., после чего приехал на переговоры в офис, расположенный в пятиэтажном здании на ул. Казакова. В переговорной к нему подошли двое граждан кавказской наружности в светлых рубашках и, угрожая пистолетом, отобрали портфель с 5,7 млн руб., после чего скрылись», — сказал источник.
В МВД выясняют обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.