Уроженца Дагестана ограбили на 5,7 млн руб. в ходе переговоров о покупке квартиры в офисе в центре Москвы

Вечером 11 июля в полицию обратился 36-летний уроженец Дагестана , который сообщил, что стал жертвой разбойного нападения.

«По словам мужчины, он через посредническую фирму договорился о покупке квартиры за 5,7 млн руб., после чего приехал на переговоры в офис, расположенный в пятиэтажном здании на ул. Казакова. В переговорной к нему подошли двое граждан кавказской наружности в светлых рубашках и, угрожая пистолетом, отобрали портфель с 5,7 млн руб., после чего скрылись», — сказал источник.

В МВД выясняют обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.