Пермяку дали срок за гибель пассажира снегохода на ледовой переправе

Пермский краевой суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Он проведет 2,5 года в колонии общего режима , а также заплатит 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе инстанции.

По данным следствия, мужчина не имел прав на управление снегоходом. Тем не менее, он занимался перевозкой пассажиров в санях, не предназначенных для этого. На несанкционированной ледовой переправе через Каму снегоход попал на участок, свободный от льда, — пассажиры оказались в воде без спасательных средств. Один из них утонул.

Адвокат подсудимого подавал апелляцию, однако краевой суд оставил его жалобу без удовлетворения.