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Пермяку дали срок за гибель пассажира снегохода на ледовой переправе
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Пермяку дали срок за гибель пассажира снегохода на ледовой переправе 

Уралинформбюро 9 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Пермский краевой суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Он проведет 2,5 года в колонии общего режима, а также заплатит 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе инстанции.
По данным следствия, мужчина не имел прав на управление снегоходом. Тем не менее, он занимался перевозкой пассажиров в санях, не предназначенных для этого. На несанкционированной ледовой переправе через Каму снегоход попал на участок, свободный от льда, — пассажиры оказались в воде без спасательных средств. Один из них утонул.
Адвокат подсудимого подавал апелляцию, однако краевой суд оставил его жалобу без удовлетворения.
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