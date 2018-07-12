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Суд продлил домашний арест замглавы пензенского минлесхоза
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Суд продлил домашний арест замглавы пензенского минлесхоза 

РИА Новости 9 часов назад
САРАТОВ, 12 июл — РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы продлил до 12 сентября домашний арест заместителю министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеславу Лебедеву, обвиняемому по делу о незаконной рубке леса с причинением ущерба на сумму свыше 90 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Ранее СУ СК РФ по региону сообщило о задержании замминистра по подозрению в незаконной рубке лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Суд 18 мая поместил Лебедева под домашний арест до 12 июля. В прокуратуре области отметили, что в тот же день чиновнику предъявили обвинение.
"Первомайским районным судом Пензы удовлетворено ходатайство следователя… С учетом представленных материалов, позиции прокурора, суд продлил срок домашнего ареста Лебедеву на два месяца, а всего до трех месяцев 25 дней, до 12 сентября 2018 года включительно", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2016 году Лебедев организовал и совершил совместно с замдиректора и мастером «Юрсовского лесхоза» и директором «Кададинского лесничества» на основании подложных документов незаконную сплошную вырубку 4788 кубометров сосны на площади 17,8 гектара в Кузнецком и Сосновоборском районах области, причинив ущерб лесному фонду РФ на сумму свыше 90 миллионов рублей.
Ранее следователи по этому делу предъявили обвинение замдиректора и мастеру ГАУ Пензенской области «Юрсовский лесхоз», а также директору ГКУ области «Кададинское лесничество». В зависимости от роли каждого им вменяется превышение должностных полномочий и незаконная рубка лесных насаждений. Эти двое фигурантов дела также находятся под домашним арестом.
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