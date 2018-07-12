Нижегородец чуть не убил гостя, заступившегося за женщину

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Днем 1 апреля в квартире дома по улице Профинтерна в Ленинском районе Нижнего Новгорода у 55-летнего подсудимого были гости. В их присутствии он поссорился со своей сожительницей. Гость попытался заступиться за женщину, из-за чего хозяин ударил его ножом под челюсть. 33-летнего пострадавшего удалось спасти благодаря своевременной помощи врачей.

Свою вину подозреваемый признал частично, сообщив следователям, что не хотел убивать потерпевшего.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья.

Ранее сообщалось о том, что 27-летний нижегородец убил отца за оскорбление матери.