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Нижегородец чуть не убил гостя, заступившегося за женщину
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Нижегородец чуть не убил гостя, заступившегося за женщину 

Newsroom24 10 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Днем 1 апреля в квартире дома по улице Профинтерна в Ленинском районе Нижнего Новгорода у 55-летнего подсудимого были гости. В их присутствии он поссорился со своей сожительницей. Гость попытался заступиться за женщину, из-за чего хозяин ударил его ножом под челюсть. 33-летнего пострадавшего удалось спасти благодаря своевременной помощи врачей.
Свою вину подозреваемый признал частично, сообщив следователям, что не хотел убивать потерпевшего.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья.
Суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима.
Ранее сообщалось о том, что 27-летний нижегородец убил отца за оскорбление матери.
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