Кадровые изменения в судах Кировской области: назначен новый председатель областного суда

В судебной системе Кирова и области прошли кадровые назначения.

Так, в Верхнекамский районный суд заместителем председателя назначен Андрей Бортников. А председателем Кировского областного суда на шесть лет стал Константин Егоров . На данный момент уже точно известно, что его заместителем будет Игорь Сидоркин

Указ о назначении Константина Егорова подписал Президент Владимир Путин . Информация об этом выложена на сайте областного суда.

Ранее, в период с ноября 2005 по ноябрь 2017 года, генерал-майор юстиции Егоров возглавлял Уральский окружной военный суд, но по истечении шестилетнего срока своего пребывания на посту принял решение не продлевать полномочия и написал заявление об отставке.

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