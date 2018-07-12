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Кадровые изменения в судах Кировской области: назначен новый председатель областного суда
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Кадровые изменения в судах Кировской области: назначен новый председатель областного суда 

Vyatka-grad.ru 10 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В судебной системе Кирова и области прошли кадровые назначения.
Так, в Верхнекамский районный суд заместителем председателя назначен Андрей Бортников. А председателем Кировского областного суда на шесть лет стал Константин Егоров. На данный момент уже точно известно, что его заместителем будет Игорь Сидоркин.
Указ о назначении Константина Егорова подписал Президент Владимир Путин. Информация об этом выложена на сайте областного суда.
Ранее, в период с ноября 2005 по ноябрь 2017 года, генерал-майор юстиции Егоров возглавлял Уральский окружной военный суд, но по истечении шестилетнего срока своего пребывания на посту принял решение не продлевать полномочия и написал заявление об отставке.
Фото — devyatka.ru
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